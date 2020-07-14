Выборы – всё. После пламенной речи Ермошиной Бабарико единогласно сняли с президентской гонки

Источник материала: KYKY

Сегодня, 14 июля, Центральная комиссия во главе с Лидией Ермошиной села за большой стол, чтобы решить, за кого беларусы смогут голосовать на президентских выборах-2020. Напомним, на этот пост претендовали семеро:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

экс-руководитель ПВТ Валерий Цепкало;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Сначала в ЦИК пришли представителе всех областей Беларуси и рассказали, сколько подписей там было зарегистрировано за каждого кандидата (чуть позже мы добавим эту информацию). Также представители областей объяснили, почему не зачли подписи разным кандидатам. Причины у всех были фактически одинаковы: неверные паспортные данные, отсутствие даты внесения подписей и так далее.

Многие докладчики обратили внимание на то, что в местные избирательные комиссии поступил «вал жалоб», который «был направлен, чтобы заблокировать нашу работу».

Кого (не) пропустили в бюллетень

Первым обсуждали кандидатуру Виктора Бабарико. Ермошина заявила, что он собрал более 100 000 подписей для регистрации его кандидатом в президенты. В декларации о доходах Бабарико, по словам Ермошиной, есть всего три несоответствия.

Далее Ермошина больше 10 минут зачитывала якобы уже доказанные правонарушения, который совершил Виктор Бабарико. Она сказала: «установлено», что доходы Бабарико выводились в Латвию, Великобританию и другие страны. Звучит «порядка девяти миллионов долларов дивидендов», картины, апартаменты.

Ермошина говорит, что в налоговой декларации Виктора Бабарико не указано более 500 тысяч долларов. И даже шутит: «Я могу только пошутить, что взятки в налоговой декларации не отражаются. За это нельзя его винить». Ермошина предложила оказать в регистрации Бабарико.

Далее в ЦИК выступил представитель штаба Виктора Бабариков адвокат Максим Знак: «Мы выслушали Лидию Михайловку, нам не было об этом известно о той информации, которая прозвучала». Он также пояснил, что озвученная информация еще не доказана судом. Поэтому оснований для не регистрации Бабарико кандидатов в президенты нет. Но кого это волнует?



Итог: Виктор Бабарико после голосования исключается из президентской гонки. Решение штаб Бабарико еще может обжаловать.

Вторым ЦИК обсуждал Цепкало. Его не зарегистрировали, потому что после проверки у него осталось меньше 100 000 подписей. Зато зарегистрировали Анну Канопацкую и Андрея Дмитриева.