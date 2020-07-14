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Выборы – всё. После пламенной речи Ермошиной Бабарико единогласно сняли с президентской гонки

14.07.2020 13:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 14 июля, Центральная комиссия во главе с Лидией Ермошиной села за большой стол, чтобы решить, за кого беларусы смогут голосовать на президентских выборах-2020. Напомним, на этот пост претендовали семеро: 

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • экс-руководитель ПВТ Валерий Цепкало;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Сначала в ЦИК пришли представителе всех областей Беларуси и рассказали, сколько подписей там было зарегистрировано за каждого кандидата (чуть позже мы добавим эту информацию). Также представители областей объяснили, почему не зачли подписи разным кандидатам. Причины у всех были фактически одинаковы: неверные паспортные данные, отсутствие даты внесения подписей и так далее. 

Многие докладчики  обратили внимание на то, что в местные избирательные комиссии поступил «вал жалоб», который «был направлен, чтобы заблокировать нашу работу». 

Кого (не) пропустили в бюллетень 

Первым обсуждали кандидатуру Виктора Бабарико. Ермошина заявила, что он собрал более 100 000 подписей для регистрации его кандидатом в президенты. В декларации о доходах Бабарико, по словам Ермошиной, есть всего три несоответствия. 

Далее Ермошина больше 10 минут зачитывала якобы уже доказанные правонарушения, который совершил Виктор Бабарико. Она сказала: «установлено», что доходы Бабарико выводились в Латвию, Великобританию и другие страны. Звучит «порядка девяти миллионов долларов дивидендов», картины, апартаменты. 

   Ермошина говорит, что в налоговой декларации Виктора Бабарико не указано более 500 тысяч долларов. И даже шутит: «Я могу только пошутить, что взятки в налоговой декларации не отражаются. За это нельзя его винить». Ермошина предложила оказать в регистрации Бабарико. 

Далее в ЦИК выступил представитель штаба Виктора Бабариков адвокат Максим Знак: «Мы выслушали Лидию Михайловку, нам не было об этом известно о той информации, которая прозвучала». Он также пояснил, что озвученная информация еще не доказана судом. Поэтому оснований для не регистрации Бабарико кандидатов в президенты нет. Но кого это волнует? 

     Итог: Виктор Бабарико после голосования исключается из президентской гонки. Решение штаб Бабарико еще может обжаловать.

Вторым ЦИК обсуждал Цепкало. Его не зарегистрировали, потому что после проверки у него осталось меньше 100 000 подписей. Зато зарегистрировали Анну Канопацкую и Андрея Дмитриева.

  

 
 
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Сегодня, 14 июля, Центральная комиссия во главе с Лидией Ермошиной села за большой стол, чтобы решить, за кого беларусы смогут голосовать на президентских...
 
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