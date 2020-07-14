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Рапсовое масло в I полугодии обеспечило более 60% экспорта сельхозпродукции через БУТБ

14.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рапсовое масло в первом полугодии обеспечило более 60% экспорта сельхозпродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Рапсовое масло в I полугодии обеспечило более 60% экспорта сельхозпродукции через БУТБ

"По результатам экспортных биржевых торгов сельхозпродукцией, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже в январе - июне, на рапсовое масло пришлось более 60% общей суммы сделок, или Br23 млн. Это в 3,3 раза больше, чем за первое полугодие 2019 года. Все реализуемое на биржевых торгах рапсовое масло поставляется в страны Европы, где данная продукция широко применяется в различных сферах: от пищевой промышленности до производства биодизельного топлива. При этом ожидается, что в перспективе спрос на продукцию переработки рапса будет расти", - сказал Роман Янив.

Как отметил начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктор Дерешов, о востребованности белорусского рапсового масла свидетельствует увеличение конкуренции среди иностранных покупателей, которое уже несколько недель подряд наблюдается почти на каждой торговой сессии и является причиной роста биржевых котировок. "Несколько последних торговых сессий демонстрируют повышенный интерес к отечественному рапсовому маслу со стороны покупателей из стран Балтии и Северной Европы. Причем динамика спроса с начала года стабильно положительная, а количество зарубежных участников торгов постоянно растет, - отметил он. - В результате по некоторым лотам начальная цена поднимается на 7-10%. То есть при объеме лота 500 т и стоимости 700 евро за тонну белорусский экспортер может дополнительно заработать до 35 тыс. евро. Естественно, чем больше лотов выставляется на торги, тем ощутимее выгода".

Помимо рапсового масла, на внешние рынки через БУТБ также реализуется мясо-молочная продукция, мука и кожевенное сырье. Общая сумма биржевых сделок по сельскохозяйственной группе товаров в первом полугодии составила Br38 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

 
 
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