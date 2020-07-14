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Житель Барановичского района нашел на пастбище артснаряд времен войны

14.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичском районе мужчина нашел на пастбище артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Житель Барановичского района нашел на пастбище артснаряд времен войны

Местный житель пас скот на лугу вблизи деревни Скробово. В траве мужчина заметил металлический предмет, похожий на боеприпас. О находке он сообщил в милицию. На место вызова приехали сотрудники Барановичского РОВД и саперно-пиротехнической группы в/ч 7404.

Правоохранители обследовали территорию. Найденный боеприпас оказался артснарядом калибра 152 мм. Специалисты его уничтожили.

 
 
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  В Барановичском районе мужчина нашел на пастбище артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. ...
 
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