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Житель Барановичского района нашел на пастбище артснаряд времен войны
14.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичском районе мужчина нашел на пастбище артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Местный житель пас скот на лугу вблизи деревни Скробово. В траве мужчина заметил металлический предмет, похожий на боеприпас. О находке он сообщил в милицию. На место вызова приехали сотрудники Барановичского РОВД и саперно-пиротехнической группы в/ч 7404.
Правоохранители обследовали территорию. Найденный боеприпас оказался артснарядом калибра 152 мм. Специалисты его уничтожили.
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В Барановичском районе мужчина нашел на пастбище артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. ...
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