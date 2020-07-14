Ребенок в последний момент предупредил мать о том, что на нее падает дерево

Источник материала: Tut.by

В США камера наблюдения во дворе дома сняла, как дерево едва не упало прямо на отдыхающую женщину. За несколько мгновений до падения это заметил ребенок, который успел предупредить мать об опасности. Женщине удалось увернуться в самый последний момент — посмотрите, как это произошло.