Режим работы участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей с 24 июля по 3 августа 2020 г. в участковых комиссиях по выборам Президента Республики Беларусь будет организовано дежурство.

В участковых комиссиях, расположенных в г. Ганцевичи:

С понедельника по пятницу – с 17.00 до 19.00, в субботу – с 12.00 до 14.00, выходной – воскресенье.

В участковых комиссиях, расположенных в сельской местности:

С понедельника по пятницу – с 15.00 до 17.00, в субботу – с 12.00 до 14.00, выходной – воскресенье.

В период досрочного голосования, с 4 по 8 августа 2020 г., все участковые комиссии будут работать с 10.00 до 14.00, с 16.00 до 19.00;

В день выборов, 9 августа 2020 г., – с 08.00 до 20.00.

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