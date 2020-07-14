











Тульский "Арсенал" заинтересован в услугах Виктора Гончаренко





Тульский "Арсенал" не ведет на данный момент никаких переговоров, связанных с должностью главного тренера команды. У нас нет никаких кандидатов, никаких списков, мы не ищем главного тренера. Безусловно, нам очень приятно, что сейчас в Тулу практически в ежедневном режиме "отправляют" уважаемых как российских, так и зарубежных специалистов: Семина, Рахимова, Гончаренко, Вайсса и других. Это говорит о том, что все последние годы мы работали не зря, подняв тульский "Арсенал" на новую высоту.





Такой интерес к нашему клубу — тоже критерий и оценка работы. Однако сейчас команду возглавляют Сергей Подпалый и Николай Ковардаев. Под их руководством мы выиграли два матча из трех. Причем в непростых условиях, когда ребята проявили характер и самоотдачу, а тренеры показали, что управляют игрой. Шесть очков из девяти возможных — достойный результат.





championat.com Андреем Панковым. Все публикации, слухи и другая информация, что тот или иной специалист может возглавить тульский "Арсенал", являются не более чем вымыслом или фантазией. Мы сконцентрированы исключительно на двух оставшихся матчах чемпионата. Никаких переговоров и консультаций ни с кем ведем, — сказал Аджоев в беседе с корреспондентомАндреем Панковым.



