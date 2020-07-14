Это не я! Собака пыталась скрыть свою вину за бардак в доме, но ей не удалось обмануть хозяина

Источник материала: СТВ

Собака пыталась выглядеть безмятежной перед хозяином, чтобы он не увидел, что она устроила дома беспорядок.

По информации Daily Mail, смешной случай произошел в Северной Каролине. Владелец собаки породы боксер вернулся домой и обнаружил, что в коридоре была разбросана разорванная туалетная бумага.





Продвигаясь дальше в комнату, можно увидеть все больше бумаги на земле. Она лежала как клочками, так и рулонами. В конце ролика на кресле сидел пес, который старался смотреть прямо перед собой и не обращать внимания на хозяина.

Владелец спрашивает у собаки по кличке Макс: «Что ты сделал?»

Макс краем глаза посмотрел на хозяина, но голову так и не повернул. Свой вопрос мучжина повторил еще дважды, а затем добавил: «Это не очень хорошо. Плохой мальчик».

По словам мужчины, он случайно оставил открытой кладовую и Макс решил поиграть сразу с десятью рулонами туалетной бумаги.

«Боксеры нуждаются в большом количестве физической активности. Несколько вечеров шел дождь, поэтому пес не смог выпустить всю свою энергию и обрушил ее на несколько рулонов туалетной бумаги. Он – личность, часто делает удивительные выражения лица, как это. Мы любим его».