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Это не я! Собака пыталась скрыть свою вину за бардак в доме, но ей не удалось обмануть хозяина

14.07.2020 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Собака пыталась выглядеть безмятежной перед хозяином, чтобы он не увидел, что она устроила дома беспорядок.  

По информации Daily Mail, смешной случай произошел в Северной Каролине. Владелец собаки породы боксер вернулся домой и обнаружил, что в коридоре была разбросана разорванная туалетная бумага.  

Это не я! Собака пыталась скрыть свою вину за бардак в доме, но ей не удалось обмануть хозяина

Продвигаясь дальше в комнату, можно увидеть все больше бумаги на земле. Она лежала как клочками, так и рулонами. В конце ролика на кресле сидел пес, который старался смотреть прямо перед собой и не обращать внимания на хозяина.  

Владелец спрашивает у собаки по кличке Макс: «Что ты сделал?»  

Это не я! Собака пыталась скрыть свою вину за бардак в доме, но ей не удалось обмануть хозяина

Макс краем глаза посмотрел на хозяина, но голову так и не повернул. Свой вопрос мучжина повторил еще дважды, а затем добавил: «Это не очень хорошо. Плохой мальчик».  

По словам мужчины, он случайно оставил открытой кладовую и Макс решил поиграть сразу с десятью рулонами туалетной бумаги.    

Это не я! Собака пыталась скрыть свою вину за бардак в доме, но ей не удалось обмануть хозяина

«Боксеры нуждаются в большом количестве физической активности. Несколько вечеров шел дождь, поэтому пес не смог выпустить всю свою энергию и обрушил ее на несколько рулонов туалетной бумаги. Он – личность, часто делает удивительные выражения лица, как это. Мы любим его».  

Супруги гуляли с собаками, а они не ожидали сильного ветра. Теперь над ними смеются в сети (читать далее).  

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Собака пыталась выглядеть безмятежной перед хозяином, чтобы он не увидел, что она устроила дома беспорядок.   По информации Daily Mail, смешной случай произошел в...
 
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