Посмотрите на сказочный сад айтишника, где среди роз гуляют павлины, а в огороде растет экзотика

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали об агрономе Андрее, который на своем приусадебном участке выращивает 685 сортов растений и тысячу деревьев. Сегодня же расскажем об удивительном садоводе, у которого растут сотни видов растений, причем они сохраняют декоративность круглый год. А еще здесь гуляют куры и павлины, в пруду плавают рыбки, а на грядках растут экзотические плоды.





Владимир Царев — менеджер в IT-компании, которая является резидентом ПВТ. А в свободное от работы время занимается садом. Точнее, у него их два. А еще есть несколько теплиц, пруд и курятник.

Сад, где красиво круглый год

Изначально Владимир задумал сделать природный сад в популярном стиле, который называется «новая волна». В таких садах используются многолетники, травы, злаки, которые высаживаются определенным образом и имитируют луг. Идея садов новой волны — создать природное сообщество, которое живет своей жизнью и требует ухода только на начальном этапе.

— Есть известный голландский ландшафтный дизайнер-архитектор Пит Удольф. С конца прошлого века он стал создавать общественные парки, оформление которых на тот момент было революционным. Садовник большие территории засаживал травянистыми многолетниками и декоративными злаками. Это стало пользоваться популярностью в городском озеленении. Со временем подход Удольфа преобразовался и сейчас используется ландшафтными дизайнерами для создания маленьких территорий.



Новая волна — это целая наука. Владимир не стал полностью использовать эту технологию, а просто на ее основе посадил много различных растений. Сейчас здесь их растет сотни видов.

— Моему саду четыре года. Он занимает 10 соток. Здесь растут лаванда, шалфей, бамбук, фаргезия, вероникаструм, ракитник, гамамелис и много чего еще. Сад сохраняет декоративность даже поздней осенью и зимой. Травы зацветают, к осени появляются колоски, которые всю зиму могут держать форму. В этом и заключается одна из идей новой волны: растения хороши не только, когда они цветут, но красиво и то, что от них остается.





Как пример Владимир показывает разные сорта лука. Один из них цветет сейчас, у другого соцветие уже высохло. Но даже в своем умирании эти растения выглядят красиво.

— В новой волне есть такой посыл: впустить в сад элемент природности, разрешить растениям проявлять все свои стадии. И практика показала, что отцветшие растения красивы, и вместе с цветущими они создают прекрасный эффект. Но из-за любви к экспериментам с растениями мне не удалось выдержать этот стиль.

В глубине сада — теплица, в которой растут помидоры и перцы. Правее — пруд с кувшинками, среди которых плавают рыбки. А еще здесь держат декоративных курочек.





Но и это еще не все. У Владимира недалеко есть второй участок, где как раз в это время цветут розы. И там же — гуляют павлины. А в теплицах — растут экзотические фрукты и овощи.

Сложно поверить, что за всем этим великолепием ухаживает всего один человек. Интересуемся у Владимира, как на все хватает времени. И с чего все начиналось?

«На земле ковырялся с 11 лет»

Владимир рассказывает, что чуть не родился на родительской даче. На ней же провел все детство и видел, как в саду и огороде работали родители. Причем в основном растениями занимался отец.

— В мои 11 лет отца не стало, и ни у кого руки не доходили заняться дачей. Вот я с 11 лет и начал на земле ковыряться. Потом стал студентом — учился на факультете радиофизики и электроники в БГУ. Постепенно на даче количество растений стало увеличиваться. Появилось желание сделать сад, и тогда я увлекся розами. У меня на пяти сотках их было около 200 сортов.





В какой-то момент места на пяти сотках перестало хватать. Тогда Владимир купил участок, а потом их стало два, потому что первый тоже быстро закончился.

— У меня не такой идеальный сад. Я не вырываю каждую травинку, не стою с тяпкой, в этом и смысла особо нет — растения живут своей жизнью. Я здесь выбираю траву два раза в начале сезона. Иногда приходится выдергивать сорняк, если вылезает особо злостный. Подвязываю растения, некоторые укрываю на зиму. А из ежедневной работы — это полив растений в горшках. Второй участок еще в процессе создания, поэтому ежедневно что-то делаю и там.





На всю работу в саду и в уходе за домашними животными у Владимира уходит час-полтора в день. Для мужчины это то же самое время, которое он мог бы посвятить спорту.

— Когда работаешь в офисе и сидишь каждый день, нужна физическая активность. Можно было бы побегать по дорожке возле телевизора, а можно походить на улице, порубить дров или сделать что-то еще.

Владимиру нравится путешествовать, и во время его отъезда за питомцами и за растениями смотрят родственники. Но на длительный период он уезжает только зимой, летом — не больше пяти дней.

— Когда я в отъезде, растения никто за меня не досмотрит. Поэтому надо смириться, что, когда вернешься, что-то будет не так.





Отсутствие возможности надолго куда-то уехать — пожалуй, единственный минус. Зато благодаря увлечению у Владимира появилось много друзей.

— Мое хобби дало мне очень много друзей. Это доктора, бухгалтеры и люди других профессий — в обычной жизни мы бы с ними просто так не встретились бы. С другой стороны, благодаря друзьям у меня появилось много новых растений. А так — мы общаемся, ездим друг к другу в гости. И еще ко мне любят приезжать коллеги.

Курочки, рыбки, шпицы и павлины, которых высидела курица

Курочки у Владимира появились не просто так. И они здесь, кстати, не ради мяса или яиц.

— Когда у тебя маленький участок и надо куда-то девать траву, это очень проблематично. Просто так выкинуть траву не получится. Есть компостеры, но они катастрофически быстро переполняются. А курочки едят траву и все, что кидается в компостер. Это и была цель, ради которой я завел курочек.





Птиц отдали знакомые, порода называется «бентамки». Оказалось, что это «сумасшедшие» курочки, у которых очень сильные инстинкты. Как только становится тепло, они начинают высиживать цыплят. Снесут яйца, и садятся на них. Раньше здесь жил и петух, но его временно отдали знакомым, потому что в какое-то время цыплят образовалось слишком много.

С павлинами — другая история. Яйца этих птиц Владимиру дали друзья, которые живут в агроусадьбе и выращивают павлинов.

— Павлин был на спор. Мне было интересно — высидит курица его или не высидит. Высидела. Потом надо было думать, что с этим делать. Ну, раз у меня сад с розами, пусть там и павлины будут. Они как куры, только больше и немножко интереснее.





С первым птенцом павлина история закончилась трагически: его съела лиса, которая пробралась в садовое товарищество из леса. К тому времени Владимир, кстати, докупил птенцу двух друзей. Именно они сейчас и живут в розовом саду.

Еще в саду есть пруд с карасиками. Часть рыб вывелась сама — Владимир брал для пруда растения, и, видимо, на них были яйца. А часть рыб мужчине подарили.





— Сначала были три маленькие рыбки. Потом оказалось, что у меня в пруду их еще плюс 20.

Живут у Владимира и шпицы: Матильда, которой шесть лет, и ее дочка Марта, ей четыре года.





Маракуйя, дыня, лимон, арбузы и многое другое на втором участке

С осмотром первого участка закончили, идем ко второму. Здесь у Владимира две теплицы и домик для павлинов. Одна из теплиц сделана на основе фундамента, который уже был на участке.

— Теплица глубиной около двух метров, здесь я пока экспериментирую. Здесь растут маракуйя, инжир, огурец, дыня, лимон, розмарин. И тут зимуют горшочки с цветами: герани, фуксии и другие. В квартире их сохранить сложно, а здесь для них благоприятный микроклимат: светло и температура с включенным обогревателем примерно плюс 10.





Еще Владимир купил гранат, хурму, инжир, маракуйю, персики, абрикосы, шелковицу. Они пока сидят в горшках. Также на участке растет виноград. И очень много роз.

Во второй теплице видим дыни с арбузами и перец, уже есть довольно большие плоды. В теплице организована технология посадки растений, когда среди них не вырастают сорняки и не заводятся вредители.

— Здесь уложено агроволокно, в нем прорезаны дырочки для растений и вокруг уложены кирпичи. Днем они нагреваются, ночью — греют. Такую идею подсказали знакомые.





Владимир рассказывает, что когда общаешься в сообществе садоводов и люди показывают, что они вырастили, то думаешь: «И я тоже так могу!» У него есть знакомая, которая как-то приехала к нему в гости с арбузом, который вырастила сама. И показала фото, где она — на фоне горы с арбузами. Так Владимир и заразился идеей вырастить их сам.





А вообще, мужчина выращивает культуры, плоды которых ему нравится есть. Владимир сам маринует огурцы. Сорта помидоров отбирал такие, которые лучше есть свежими. Любимый сорт — «малахитовая шкатулка».

— Он зеленый внутри, с желтой кожурой. Очень вкусный! Все, кто в прошлом году пробовал, просили потом еще.

Также здесь растут культуры, которые можно использовать в таких блюдах, как гуакамоле, дзадзики. Владимир готовит сам и делает это с удовольствием.

— Готовить люблю. Но чтобы это было быстро и вкусно. Все блюда, как правило, готовятся 10−15 минут.

Ну и главная достопримечательность этого сада — павлины. Живут они в утепленном домике, в который зимой дополнительно ставят обогреватель мощностью 300 Вт. Когда Владимир работает здесь, в саду, птиц он выпускает, и они свободно гуляют среди роз и других растений.





«Это классная вещь для семьи и воспитания детей»

Владимиру очень хотелось бы, чтобы люди стали рассматривать свои сады не как что-то сугубо практичное. И не как просто газон с парой кустиков.

— Сад — это своего рода искусство. Пространство, которое окружает дом человека, — это отчасти отражение его. К тому же сад позволяет отключиться от повседневности, от будней. И каждый может сделать законченную территорию какой-то картинкой. Чтобы нигде не торчали старые заборы, туалеты, чтобы из подручных материалов не было каких-то подпорок, сарайчиков.

Владимир считает, что если человек постарается сделать комфортное пространство, переступит через «ай, и так сойдет», то это будет отражаться на всей его жизни.

— Когда появляется сад, начинаешь приводить в порядок и все свои какие-то дела. У тебя появляется критическое мышление. И это очень здорово. Очень хотелось бы, чтобы люди получали от этого удовольствие. Это классная вещь для семьи, для детей, для воспитания. Дети занимаются растениями, им интересно, это развивает ответственность. К тому же овощи, выращенные на своей грядке, купить невозможно. Потому что есть сорта, которые попросту не продаются, и они совсем другие.





Сад здесь создавался для себя. Это хобби было способом закрыться и уйти от проблем, когда у Владимира так рано умер отец. В те времена, в 90-е, его мама осталась одна с тремя сыновьями, и ей пришлось одной тянуть всю семью. Владимир вспоминает, что было настолько тяжело, что этого никому не пожелаешь. И хобби, которое у него было с детства, ему очень помогало.

— Зимой покупал растения, изучал. Летом на даче ковырялся. В жизни бывает, что тебе ничего не хочется, но ты знаешь, что надо укрыть розы. И ты тупо ходишь и что-то делаешь на автомате. Потому что знаешь, что в следующем году ты будешь в норме, а розы погибнут. В наши времена, когда у многих мрачняк и безысходность, от работы в саду можно получить расслабление.





А вообще для Владимира сад — это «место силы». Это очень легкий способ перезарядиться, отключиться от суеты. Когда после работы приезжаешь домой, в саду через пять минут забываешь о заботах. А если живешь в городе, то продолжаешь думать про работу, читать новости.