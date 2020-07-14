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«Реал Мадрид» обыграл «Гранаду» в 36-м туре чемпионата Испании по футболу

14.07.2020 14:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Реал Мадрид» обыграл «Гранаду» в 36-м туре чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Реал» всего в одном шаге от победы в чемпионате Испании по футболу. В матче 36-го тура команда Зинедина Зидана в гостях обыграла «Гранаду» – 2:1.  

Счёт был открыт на 10-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Ферлан Менди. А вскоре преимущество «королевского клуба» увеличил Карим Бензема. В начале второго тайма «Гранада» сократила разрыв в счёте, но спасти игру хозяевам не удалось. «Реал» одержал девятую победу подряд в Ла Лиге. Для завоевания золотых медалей команде нужно набрать два очка в оставшихся двух турах первенства.

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Мадридский «Реал» всего в одном шаге от победы в чемпионате Испании по футболу. В матче 36-го тура команда Зинедина Зидана в гостях обыграла «Гранаду» – 2:1.   Счёт...
 
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