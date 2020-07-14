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Милицейский УАЗ перевернулся в Барановичах на ул. Фабричной

14.07.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 14 июля, около 10.30, на улице Фабричной в Барановичах.

Милицейский УАЗ перевернулся в Барановичах на ул. Фабричной

ДТП на ул. Фабричной. Фото: Александр КОРОБ

По информации Intex-press, автомобиль милиции спешил на вызов с включенными проблесковыми маячками синего цвета. В это время «Газель», которая ехала впереди, стала поворачивать налево. Водитель милицейского УАЗа, чтобы избежать столкновения, вывернул руль – машина потеряла управление и перевернулась.

В аварии никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка.

Милицейский УАЗ перевернулся в Барановичах на ул. Фабричной

Фото: Александр КОРОБ

Милицейский УАЗ перевернулся в Барановичах на ул. Фабричной

Фото: Александр КОРОБ

Милицейский УАЗ перевернулся в Барановичах на ул. Фабричной

Фото: Александр КОРОБ

Милицейский УАЗ перевернулся в Барановичах на ул. Фабричной

Фото: Александр КОРОБ

 
 
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  ДТП произошло 14 июля, около 10.30, на улице Фабричной в Барановичах. ДТП на ул. Фабричной. Фото: Александр КОРОБ По информации Intex-press, автомобиль милиции спешил на...
 
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