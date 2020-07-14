Милицейский УАЗ перевернулся в Барановичах на ул. Фабричной

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 14 июля, около 10.30, на улице Фабричной в Барановичах.





ДТП на ул. Фабричной. Фото: Александр КОРОБ

По информации Intex-press, автомобиль милиции спешил на вызов с включенными проблесковыми маячками синего цвета. В это время «Газель», которая ехала впереди, стала поворачивать налево. Водитель милицейского УАЗа, чтобы избежать столкновения, вывернул руль – машина потеряла управление и перевернулась.

В аварии никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ