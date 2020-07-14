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Милицейский УАЗ перевернулся в Барановичах на ул. Фабричной
14.07.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло 14 июля, около 10.30, на улице Фабричной в Барановичах.
ДТП на ул. Фабричной. Фото: Александр КОРОБ
По информации Intex-press, автомобиль милиции спешил на вызов с включенными проблесковыми маячками синего цвета. В это время «Газель», которая ехала впереди, стала поворачивать налево. Водитель милицейского УАЗа, чтобы избежать столкновения, вывернул руль – машина потеряла управление и перевернулась.
В аварии никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
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ДТП произошло 14 июля, около 10.30, на улице Фабричной в Барановичах. ДТП на ул. Фабричной. Фото: Александр КОРОБ По информации Intex-press, автомобиль милиции спешил на...
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