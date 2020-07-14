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В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции

14.07.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 300 раз белорусские спасатели сбрасывали воду при тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиация МЧС нашей страны участвует в ликвидации возгораний в горно-лесистой местности.

В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции

В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции

Два белорусских вертолета Ми-8 совершили уже 70 полетов и доставили к местам пожаров 40 турецких спасателей.

Воздушные судна направлены туда в рамках международного сотрудничества. Как ожидается, в Турции наши авиаторы останутся до октября.

В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции

Отметим, белорусские спасатели МЧС уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями многим странам. Среди них – Россия, Латвия, Грузия и Греция.

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Новости Беларуси. Почти 300 раз белорусские спасатели сбрасывали воду при тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиация МЧС...
 
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