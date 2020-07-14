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Пока ЦИК отказывал Бабарико и Цепкало, около Дома правительства лежала мертвая крыса
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 14 июля, ЦИК собрался в Доме правительства, чтобы решить, кто продолжит участие в беларуской президентской гонке. Так вот, во время заседания журналисты заметили около крыльца здания мертвую крысу. И беларусы превратили ее в мем.
Кто и когда убрал (и убрал ли крысу) от правительственного здания не ясно. Мы знаем только то, что ЦИК решил не пропускать на выборы двух громких альтернативных кандидатов – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.
Зато зарегистрировали Анну Канопацкую и Андрея Дмитриева. Еще позже одобрили кандидатуры Сергея Черечня и Светланы Тихановской. Ах да, Александра Лукашенко тоже зарегистрировали.
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