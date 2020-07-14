ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пока ЦИК отказывал Бабарико и Цепкало, около Дома правительства лежала мертвая крыса

14.07.2020 15:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 14 июля, ЦИК собрался в Доме правительства, чтобы решить, кто продолжит участие в беларуской президентской гонке. Так вот, во время заседания журналисты заметили около крыльца здания мертвую крысу. И беларусы превратили ее в мем. 

Кто и когда убрал (и убрал ли крысу) от правительственного здания не ясно. Мы знаем только то, что ЦИК решил не пропускать на выборы двух громких альтернативных кандидатов – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. 

Зато зарегистрировали Анну Канопацкую и Андрея Дмитриева. Еще позже одобрили кандидатуры Сергея Черечня и Светланы Тихановской. Ах да, Александра Лукашенко тоже зарегистрировали.

Читайте по теме: «Это преступление в прямом эфире». Смотрите, как беларусы реагируют на то, что Бабарико выкинули из гонки

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 14 июля, ЦИК собрался в Доме правительства, чтобы решить, кто продолжит участие в беларуской президентской гонке. Так вот, во время заседания журналисты...
 
Новости дня
Новости разные
 
В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика