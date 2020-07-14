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В Австралии коал возвращают в восстановленные после пожаров леса

14.07.2020 14:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жизнь в Австралии возвращается на круги своя. Спасенных из огня в заповеднике Тидбинбилла коал вернули в дикую природу.

В прошлом году почти четверть этого заказника сгорела, лесные пожары уничтожили и флору, и фауну. Теперь на восстановленных территориях для коал создан новый дом. Коалы выходят из клеток и начинают изучать местность. Ну а потом привычно взбираются на эвкалиптовые деревья, чтобы полакомиться сочными листьями.

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Жизнь в Австралии возвращается на круги своя. Спасенных из огня в заповеднике Тидбинбилла коал вернули в дикую природу. В прошлом году почти четверть этого...
 
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