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В Австралии коал возвращают в восстановленные после пожаров леса
Источник материала: ОНТ
Жизнь в Австралии возвращается на круги своя. Спасенных из огня в заповеднике Тидбинбилла коал вернули в дикую природу.
В прошлом году почти четверть этого заказника сгорела, лесные пожары уничтожили и флору, и фауну. Теперь на восстановленных территориях для коал создан новый дом. Коалы выходят из клеток и начинают изучать местность. Ну а потом привычно взбираются на эвкалиптовые деревья, чтобы полакомиться сочными листьями.
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Жизнь в Австралии возвращается на круги своя. Спасенных из огня в заповеднике Тидбинбилла коал вернули в дикую природу. В прошлом году почти четверть этого...
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