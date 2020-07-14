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На Кореличчине проходит акция «С заботой о безопасности малой Родины»

15.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Республиканская профилактическая акция «С заботой о безопасности малой Родины» стремительно набирает обороты на территории Кореличского района. Работники районного отдела по ЧС по маршруту движения автолавок посетили деревни Жуховичского и Мирского сельсовета.

На Кореличчине проходит акция «С заботой о безопасности малой Родины»

Профилактика и предупреждение пожаров и гибели людей на них – приоритетная задача, стоящая перед спасателями. И в этом важную роль играет, в первую очередь, работа с населением. Кореличские спасатели выезжают в населенные пункты района, чтобы узнать, соблюдают ли жители правила безопасной жизнедеятельности, и научить их грамотному поведению в случае возникновения ЧС. В ходе рейда с гражданами была проведена профилактическая беседа о правилах пожарной безопасности в пожароопасный период. Также работником МЧС размещена наглядно-изобразительная продукция на стендах пожарной безопасности, вручены памятки и инструкции противопожарной направленности.

На Кореличчине проходит акция «С заботой о безопасности малой Родины»

Екатерина ЗУЗО,
инспектор СПиВО Кореличского РОЧС

 
 
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Республиканская профилактическая акция «С заботой о безопасности малой Родины» стремительно набирает обороты на территории Кореличского района. Работники...
 
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