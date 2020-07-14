



"В ходе вашего визита будут надписаны очень важные документы. Это, в первую очередь, сооружение белорусской АЭС и сотрудничество в нефтяной сфере", - сказал Мишустин на встрече с главой правительства Беларуси Романом Головченко.





Он выразил надежду, что документы будут подписаны, а переговоры буду успешными и конструктивными.





В свою очередь Головченко заявил, что выйти на подписание этих документов удалось благодаря напряженной и целенаправленной работе двух стран.





Премьер Беларуси подтвердил, что в числе согласованных решений вопросы, касающиеся сооружения белорусской АЭС и расчетов за поставки энергоносителей.





Он также рассказал, что на прошлой неделе впервые побывал на строящейся АЭС и получил много впечатлений.