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Первым кроссовером BMW на электротяге стал iX3 китайской сборки

14.07.2020 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта неделя для автопроизводителей выдастся активной и насыщенной — премьер самого разного рода хватит за глаза. Уже завтра состоятся показы новинок от Mercedes и Maserati, Ford тем временем вернул в обиход подзабытое имя Bronco для своего нового рамного внедорожника, а теперь важную для себя машину показала BMW — это электрический кроссовер iX3.


По сути, речь идет о переведенном на электротягу X3, нынешнее поколение которого было представлено в 2017 году. Несмотря на это, с выводом на рынок электрического «паркетника» баварцы не спешили — основные конкуренты появились в продаже раньше: так, Audi E-Tron дебютировал в конце 2018 года, а за ним в следующем году подоспел и Mercedes EQC.


От исходного X3 электрический вариант отличается в первую очередь пластиковыми заглушками вместо радиаторной решетки (хотя фирменные «ноздри» никуда не делись), отсутствием выхлопных патрубков, декоративными вставками синего цвета и 19-дюймовыми колесными дисками особого дизайна, которые помогают снизить коэффициент аэродинамического сопротивления (он равен 0,29).


В «базе» у кроссовера — цифровые приборы, панорамная стеклянная крыша, трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики парковки и адаптивная подвеска, а за доплату доступны проекционный дисплей, кожаные спортивные сиденья, аудиосистема Harman Kardon, камера заднего вида и 20-дюймовые колеса. Объем багажника у iX3 варьируется от 510 л до 1560 л со сложенным задним рядом (у обычного X3 550−1600 л).


Установленный на задней оси электромотор на iX3 развивает 286 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В блоке батарей массой 518 кг применяется 188 призматических литиево-ионных ячеек, емкость — 80 кВтч, (реально используемый объем 74 кВтч).


Одной зарядки по паспорту должно хватить на 460 км пробега по циклу WLTP, при этом разгон до 100 км/ч у кроссовера массой 2185 кг занимает 6,8 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Пополнение энергии батареи на 80% от «ускоренного» терминала постоянного тока мощностью 150 кВт займет 34 минуты.


Серийное производство iX3 будет налажено в Китае на мощностях СП BMW Brilliance, откуда машины отправятся на экспорт и в другие страны. У европейских дилеров новинка появится в начале следующего года, в Германии цены будут начинаться от 69 800 евро.

 
 
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BMW показала электрическую модификацию нынешнего кроссовера X3, выпускаемого с 2017 года.
 
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