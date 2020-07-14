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В Брестском районе вытащили из воды автомобиль с телом парня
Источник материала: Tut.by
Парень вместе с приятелем отправился рыбачить. Автомобиль с его телом достали из водоема спустя два дня. Об этом
По предварительной информации, 12 июля 24-летний житель Бреста вместе со своим знакомым отправился на рыбалку в Брестский район. Мужчины ловили рыбу, после чего один из них отправился домой. Второй остался рыбачить на берегу водоема, там же был и его автомобиль.
На следующее утро, когда парень перестал выходить на связь, знакомые заявили в милицию о его исчезновении.
— При проведении поисковых мероприятий тело мужчины обнаружили в его автомобиле, который находился на дне водоема. Водолазы совместно с сотрудниками МЧС извлекли автомобиль и тело из воды. В ходе их осмотра видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, — рассказали в СК.
По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, две недели назад из водоема в Бобруйском районе достали автомобиль
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- При проведении поисковых мероприятий тело мужчины обнаружили в его автомобиле, который находился на дне водоема. Водолазы совместно с сотрудниками МЧС извлекли...
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