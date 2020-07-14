В Брестском районе вытащили из воды автомобиль с телом парня

Источник материала: Tut.by

Парень вместе с приятелем отправился рыбачить. Автомобиль с его телом достали из водоема спустя два дня. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба СК

По предварительной информации, 12 июля 24-летний житель Бреста вместе со своим знакомым отправился на рыбалку в Брестский район. Мужчины ловили рыбу, после чего один из них отправился домой. Второй остался рыбачить на берегу водоема, там же был и его автомобиль.

На следующее утро, когда парень перестал выходить на связь, знакомые заявили в милицию о его исчезновении.

— При проведении поисковых мероприятий тело мужчины обнаружили в его автомобиле, который находился на дне водоема. Водолазы совместно с сотрудниками МЧС извлекли автомобиль и тело из воды. В ходе их осмотра видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, — рассказали в СК.

По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, две недели назад из водоема в Бобруйском районе достали автомобиль с телами четырех мужчин . Компания рыбачила на берегу водоема вблизи деревни Спорное, а когда уезжали с рыбалки на машине вдоль берега, водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в воду.