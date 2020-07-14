Повар принцессы Дианы поделился рецептом любимого блюда ее сыновей

Источник материала: ОНТ

Шеф-повар Даррен Макгрэди с 1993 до 1997 года работал в Букингемском дворце шеф-поваром. Он готовил для принцессы Дианы и ее сыновей. На своем YouTube-канале повар рассказал о любимом блюде принцев Уильяма и Гарри, пишет wday.ru .

Оказалось, что это хрустящая курочка, запеченная в духовке, а также макароны с сырным соусом, сделанным по специальному рецепту Даррена.

Даррен вспоминает, что няня мальчиков настаивала, чтобы повар добавлял к этому блюду побольше брокколи. «С каждым куском курицы съедайте кусочек брокколи», — говорила она. Так, братья, которые, как и многие дети, были не фанаты овощей, съедали свою порцию брокколи в два счета.

Итак, рецепт любимого блюда Гарри и Уильяма очень прост, а блюдо получалось невероятно вкусным.

Как готовить на 4 порции:

Разогрейте духовку до 220°C. Посыпьте 8 куриных бедер солью по вкусу и выложите на противень. Запекайте курицу 40-45 минут до золистой корочки.

Сварите макаронные изделия рожки до состояния альденте. В сотейнике растопите 2 ст.л. ложки сливочного масла и добавьте столько же муки. Взбейте венчиком 180 мл сливок и столько же молока, добавьте в сковороду, варите, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Добавьте тертые чеддер -100 г - и пармезан – 50 г, продолжая помешивать. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте макароны и перемешайте. Затем положите 50 г тертой моцареллы и снова перемешайте. Выложите макароны в форму для запекания, посыпьте 50 г чеддера и поставьте в духовку на 20 минут. Готовые макароны подавайте на одной тарелке с курицей.

Секреты приготовления:

шеф-повар считает, что для идеальной хрустящей корочки нужна только соль, вопреки мнению о том, что курицу необходимо обваливать в муке или мариновать.

Фото: стоп-кадр Youtube

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram