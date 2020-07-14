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Повар принцессы Дианы поделился рецептом любимого блюда ее сыновей
Источник материала: ОНТ
Шеф-повар Даррен Макгрэди с 1993 до 1997 года работал в Букингемском дворце шеф-поваром. Он готовил для принцессы Дианы и ее сыновей. На
Оказалось, что это хрустящая курочка, запеченная в духовке, а также макароны с сырным соусом, сделанным по специальному рецепту Даррена.
Даррен вспоминает, что няня мальчиков настаивала, чтобы повар добавлял к этому блюду побольше брокколи. «С каждым куском курицы съедайте кусочек брокколи», — говорила она. Так, братья, которые, как и многие дети, были не фанаты овощей, съедали свою порцию брокколи в два счета.
Итак, рецепт любимого блюда Гарри и Уильяма очень прост, а блюдо получалось невероятно вкусным.
Как готовить на 4 порции:
Секреты приготовления:
Фото: стоп-кадр Youtube
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Шеф-повар Даррен Макгрэди с 1993 до 1997 года работал в Букингемском дворце шеф-поваром. Он готовил для принцессы Дианы и ее сыновей. На своем YouTube-канале повар...
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