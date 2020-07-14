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Политолог: Впервые в истории белорусы будут считать, что Лукашенко не победил на выборах
Источник материала: Партизан
Из-за событий во время президентской кампании репутация Лукашенко как внутри страны, так и в целом на международной арене оказалась полностью разрушенной.
Об этом в интервью "Белорусскому партизану" заявил директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.
– Виктор Бабарико и так находится за решеткой, государственные телеканалы активно занимаются его очернением. Почему власти решили еще и отказать ему в регистрации кандидатом в президенты?
– Все равно у них не было уверенности что действия против Бабарико имели эффект: серьезно снизили его популярность и убедили людей в правдивости
обвинений.
Он остается очень перспективным политиком и, наверное, власти решили не рисковать и закрыть вопрос уже на этапе регистрации кандидатов в президенты.
– Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Какими могут быть последствия такого радикального шага властей?
– Основное последствие заключается в том, что легитимность выборов ставится под большой вопрос – и внутри страны, и за ее пределами.
Многие жители Беларуси не будут считать, что Лукашенко победил честно. Это будет первая такая ситуация в истории страны. Раньше он так или иначе получал электоральное большинство, и вопросов к нему по этому поводу возникало немного.
Эта новая ситуация – дополнительные риски и проблемы для власти.
Кроме того, снятие с выборов двух самых популярных кандидатов однозначно вызовет негативную реакцию на Западе. И большие репутационные издержки.
Уже нельзя будет говорить о каком-то позитивном имидже, о каком-то авторитете Лукашенко на постсоветском пространстве, и в целом на международной арене. Вся его репутация разрушается.
– Кандидатами в президенты зарегистрированы Тихановская, Дмитриев, Черечень и Канопацкая. Как считаете, навяжет ли кто-то из них борьбу Лукашенко?
– Однозначно нет. Вопрос даже не в том, есть ли у названных кандидатов потенциал и ресурсы, чтобы вести кампанию. Власть показала, что никакой борьбы на выборах она не хочет. Как только они станут представлять хоть какую-то угрозу, то их избирательную кампанию остановят.
Если уж власти решились на отстранение Бабарико и Цепкало, то не будут долго думать, стоит ли закрывать вопрос по другим кандидатам.
– Еще до решений ЦИКа появилось сообщение, что команды Бабарико и Цепкало объединяются, чтобы разработать план контроля за ходом голосования. Как оцените перспективы идеи?
– Понятно, что надо что-то делать. Такая попытка имеет свою логику. Но, думаю, что прямых политических результатов она иметь не будет. Мы и так знаем, как работает избирательная машина, что нужные для власти проценты будут нарисованы.
В ситуации, когда лидеры президентской гонки исключены (причем с нарушением всех возможных правил), легитимность выборов и так под большим вопросом.
Что еще может доказать кампания по наблюдению? Что накручена явка? Может быть. Но и так понятно, что выборы уже нечестные, что многочисленными силовыми мерами президентская кампания сломана.
А зафиксировать массовые фальсификации – в Беларуси, на мой взгляд, это не представляется возможным.
– Как власти поведут себя после 9 августа? Лукашенко заявлял, что «выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее».
– Да, очень тревожное заявление, которое прозвучало как угроза. Думаю, продолжится использование всех репрессий, необходимых для удержания власти.
Интрига в том, прибегнут ли власти к бессмысленному и глупому нагнетанию репрессий. Мы теперь видим, что иногда предпринимаемые меры непропорциональны угрозам.
Звучат заявления, что нужно разобраться с интернетом, со СМИ – при том, что они и так функционируют в Беларуси в очень жестких условиях.
Но мне все-таки кажется, что серьезного роста репрессий не будет. По той причине, что для этого тоже нужны ресурсы.
Постоянно держать силовиков в тонусе, придумывать что-то против оппонентов, креативить с целью изменения информационного поля – у меня нет ощущения, что система в нынешнем состоянии готова к такой длительной мобилизации.
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Из-за событий во время президентской кампании репутация Лукашенко как внутри страны, так и в целом на международной арене оказалась полностью разрушенной.
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