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Политолог: Впервые в истории белорусы будут считать, что Лукашенко не победил на выборах

14.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за событий во время президентской кампании репутация Лукашенко как внутри страны, так и в целом на международной арене оказалась полностью разрушенной.

Политолог: Впервые в истории белорусы будут считать, что Лукашенко не победил на выборах
Об этом в интервью "Белорусскому партизану" заявил директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич. 

– Виктор Бабарико и так находится за решеткой, государственные телеканалы активно занимаются его очернением. Почему власти решили еще и отказать ему в регистрации кандидатом в президенты? 

– Все равно у них не было уверенности что действия против Бабарико имели эффект: серьезно снизили его популярность и убедили людей в правдивости 
обвинений.

Он остается очень перспективным политиком и, наверное, власти решили не рисковать и закрыть вопрос уже на этапе регистрации кандидатов в президенты.

– Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Какими могут быть последствия такого радикального шага властей? 

– Основное последствие заключается в том, что легитимность выборов ставится под большой вопрос – и внутри страны, и за ее пределами.

Многие жители Беларуси не будут считать, что Лукашенко победил честно. Это будет первая такая ситуация в истории страны. Раньше он так или иначе получал электоральное большинство, и вопросов к нему по этому поводу возникало немного.

Эта новая ситуация – дополнительные риски и проблемы для власти.

Кроме того, снятие с выборов двух самых популярных кандидатов однозначно вызовет негативную реакцию на Западе. И большие репутационные издержки.

Уже нельзя будет говорить о каком-то позитивном имидже, о каком-то авторитете Лукашенко на постсоветском пространстве, и в целом на международной арене. Вся его репутация разрушается.

– Кандидатами в президенты зарегистрированы Тихановская, Дмитриев, Черечень и Канопацкая. Как считаете, навяжет ли кто-то из них борьбу Лукашенко? 

– Однозначно нет. Вопрос даже не в том, есть ли у названных кандидатов потенциал и ресурсы, чтобы вести кампанию. Власть показала, что никакой борьбы на выборах она не хочет. Как только они станут представлять хоть какую-то угрозу, то их избирательную кампанию остановят. 

Если уж власти решились на отстранение Бабарико и Цепкало, то не будут долго думать, стоит ли закрывать вопрос по другим кандидатам. 


– Еще до решений ЦИКа появилось сообщение, что команды Бабарико и Цепкало объединяются, чтобы разработать план контроля за ходом голосования. Как оцените перспективы идеи?

– Понятно, что надо что-то делать. Такая попытка имеет свою логику. Но, думаю, что прямых политических результатов она иметь не будет. Мы и так знаем, как работает избирательная машина, что нужные для власти проценты будут нарисованы.  

В ситуации, когда лидеры президентской гонки исключены (причем с нарушением всех возможных правил), легитимность выборов и так под большим вопросом. 

Что еще может доказать кампания по наблюдению? Что накручена явка? Может быть. Но и так понятно, что выборы уже нечестные, что многочисленными силовыми мерами президентская кампания сломана.   

А зафиксировать массовые фальсификации – в Беларуси, на мой взгляд, это не представляется возможным.

– Как власти поведут себя после 9 августа? Лукашенко заявлял, что «выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее». 

– Да, очень тревожное заявление, которое прозвучало как угроза. Думаю, продолжится использование всех репрессий, необходимых для удержания власти. 

Интрига в том, прибегнут ли власти к бессмысленному и глупому нагнетанию репрессий. Мы теперь видим, что иногда предпринимаемые меры непропорциональны угрозам. 

Звучат заявления, что нужно разобраться с интернетом, со СМИ – при том, что они и так функционируют в Беларуси в очень жестких условиях. 

Но мне все-таки кажется, что серьезного роста репрессий не будет. По той причине, что для этого тоже нужны ресурсы.

Постоянно держать силовиков в тонусе, придумывать что-то против оппонентов, креативить с целью изменения информационного поля – у меня нет ощущения, что система в нынешнем состоянии готова к такой длительной мобилизации.
 
 
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Из-за событий во время президентской кампании репутация Лукашенко как внутри страны, так и в целом на международной арене оказалась полностью разрушенной.
 
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