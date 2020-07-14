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Актер из «Улиц разбитых фонарей» заявил о похищении ребенка
Источник материала: Tut.by
Актер Георгий Поздняков, снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», заявил в полицию Санкт-Петербурга о похищении ребенка. Об этом
48-летний артист рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что на несколько дней привез своих детей к бабушке, матери его бывшей жены. Когда женщина гуляла с детьми, некий мужчина без ее ведома посадил младшего ребенка в машину и увез.
Отмечается, что похитителем, предположительно, оказался возлюбленный бывшей супруги Позднякова. Он вез ребенка в сторону Москвы. По сообщению «Пятого канала», мужчину уже задержали.
Актер пояснил, что они с бывшей женой решают, с кем останутся жить их общие дети.
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Отмечается, что похитителем, предположительно, оказался возлюбленный бывшей супруги Позднякова.
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