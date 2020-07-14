Актер из «Улиц разбитых фонарей» заявил о похищении ребенка

Источник материала: Tut.by

Актер Георгий Поздняков, снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», заявил в полицию Санкт-Петербурга о похищении ребенка. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на «Пятый канал».



Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-12»

48-летний артист рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что на несколько дней привез своих детей к бабушке, матери его бывшей жены. Когда женщина гуляла с детьми, некий мужчина без ее ведома посадил младшего ребенка в машину и увез.

Отмечается, что похитителем, предположительно, оказался возлюбленный бывшей супруги Позднякова. Он вез ребенка в сторону Москвы. По сообщению «Пятого канала», мужчину уже задержали.

Актер пояснил, что они с бывшей женой решают, с кем останутся жить их общие дети.