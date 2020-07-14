ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу

14.07.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу

«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу над «Саутгемптоном» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Гости открыли счет: на 12-й минуте отличился Стюарт Армстронг. Впрочем, еще до перерыва голы Маркуса Рашфорда, а затем Антони Марсьяля вывели хозяев вперед. Но уже в компенсированное время матча Майкл Обафеми спас «Саутгемптон» от поражения – ничья 2:2.

Потеря очков дорого обошлась «Манчестер Юнайтед». Команда ведет борьбу с «Лестером» за 4-е место в таблице, дающее право участвовать в Лиге чемпионов. У соперников по 59 очков, но по дополнительным показателям «Лестер» впереди. До завершения чемпионата Англии остается три тура.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу над «Саутгемптоном» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Гости открыли счет: на 12-й...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль с телом парня достали из водоема в Брестском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика