«Манчестер Юнайтед» проиграл «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу

Источник материала: ОНТ

«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу над «Саутгемптоном» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Гости открыли счет: на 12-й минуте отличился Стюарт Армстронг. Впрочем, еще до перерыва голы Маркуса Рашфорда, а затем Антони Марсьяля вывели хозяев вперед. Но уже в компенсированное время матча Майкл Обафеми спас «Саутгемптон» от поражения – ничья 2:2.

Потеря очков дорого обошлась «Манчестер Юнайтед». Команда ведет борьбу с «Лестером» за 4-е место в таблице, дающее право участвовать в Лиге чемпионов. У соперников по 59 очков, но по дополнительным показателям «Лестер» впереди. До завершения чемпионата Англии остается три тура.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram