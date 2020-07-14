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Квалификацию чемпионата Европы по волейболу среди женских команд перенесли на январь
Источник материала: ОНТ
Волейбольный сезон по-прежнему на паузе. Минск в августе не увидит квалификацию чемпионата Европы среди женских команд.
Европейская конфедерация официально подтвердила информацию о переносе отборочного раунда на январь. Турнир обязательно пройдет в Минске. В нем примут участие сборные Беларуси, Швейцарии и Эстонии. Изначально планировалось провести эти соревнования с 18 по 23 августа. Напомним, что отборочный турнир мужского чемпионата Европы с участием нашей национальной команды также был ранее перенесен на январь.
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Волейбольный сезон по-прежнему на паузе. Минск в августе не увидит квалификацию чемпионата Европы среди женских команд. Европейская конфедерация официально...
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