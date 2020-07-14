На заправке в Финляндии 7 часов бесплатно разливали топливо. Вот к чему это привело

Источник материала: Tut.by

13 июля заправка в финском городе Туури 7 часов бесплатно разливала топливо. Все желающие могли заправить полный бак 95-м или 98-м бензином и дизельным топливом. Акцию анонсировали заранее, и она, само собой, вызвала ажиотаж. Посмотрите, во что это вылилось.