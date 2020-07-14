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На заправке в Финляндии 7 часов бесплатно разливали топливо. Вот к чему это привело

14.07.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 июля заправка в финском городе Туури 7 часов бесплатно разливала топливо. Все желающие могли заправить полный бак 95-м или 98-м бензином и дизельным топливом. Акцию анонсировали заранее, и она, само собой, вызвала ажиотаж. Посмотрите, во что это вылилось.

 
 
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