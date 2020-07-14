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Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Гедич 22 июля проведет прямую линию

14.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Гедич 22 июля проведет прямую линию

22 июля с 10.00 до 12.00 прямую телефонную линии проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Игорь Гедич.

Задать свои вопросы, поделится своим мнением, высказать предложения по актуальным темам можно будет по телефону в Гродно (0152) 62-34-88.

Игорь Гедич является членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и/или работы/учебы.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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22 июля с 10.00 до 12.00 прямую телефонную линии проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области...
 
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