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Сладкая жизнь и экотранспорт: что производят в Минске?
14.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В столице Беларуси действуют заводы по производству конфет, электробусов, тракторов и бытовой техники. Столичные предприятия активно устраивают выставки своей продукции и развивают промышленный туризм. В этом выпуске программы
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О работе белорусских заводов рассказываем в этом выпуске программы «Евразия. Регионы».
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