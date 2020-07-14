Сладкая жизнь и экотранспорт: что производят в Минске?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси действуют заводы по производству конфет, электробусов, тракторов и бытовой техники. Столичные предприятия активно устраивают выставки своей продукции и развивают промышленный туризм. В этом выпуске программы «Евразия. Регионы» рассказываем, как минским грузовым болидам удается покорять престижные мировые гонки «Дакар» и «Шелковый путь», чем может порадовать запасливую хозяйку белорусский холодильник и какие уникальные книги хранятся на предприятии по сбору макулатуры.