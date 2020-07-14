Нерегистрацией Бабарико Ермошина нарушила Конституцию страны

Свабодзе юрист Правозащитного центра "Весна" и бывший адвокат Павел Сапелко. Но обвинять без суда ЦИК не может, заявилюрист Правозащитного центра "Весна" и бывший адвокат





«В постановлении ЦИК, определяющем механизмы, которые использует эта комиссия для проверки сведений, изложенных в декларации о доходах и имуществе, есть много положений, противоречащих презумпции невиновности.





Обвинять без суда ЦИК не может. Есть такое понятие, как презумпция невиновности. До суда никто не может обвинить человека в уголовных преступлениях, назвать человека виновным и вором.





К тому же, как подтверждает и сама Лидия Ермошина, ЦИК не имеет документов из иностранных кампаний, о которых она говорит.





Для такой ситуации должен быть понятный, простой, прозрачный и эффективный механизм обжалования решений ЦИК в суде.





В принципе, такое право обжалования у тех, кому ЦИК отказывает в регистрации, теоретически есть. Но беда в том, что представители претендента в президенты столкнутся с суровой реальностью и с тем, что справедливого и независимого суда в Беларуси тоже нет», — говорит юрист Павел Сапелко.





Как Ермошина озвучила обвинение Бабарико

Во время заседания ЦИК председательница Лидия Ермошина признала, что инициативная группа Виктора Бабарико собрала свыше 100 тысяч подписей. В декларации заметили мелкие недостатки: не указал кэшбек на 283,43 рубля и доход с вкладов в 1263,99 доллара и 0,05 евро. Также была ошибка с доходом по облигациям Минфина — обозначили на 65 долларов меньше, но на 95 евро больше. Это менее 20% годового дохода, ошибка незначительная.





Но в декларации не были указаны материальные средства с зарубежных счетов, добавила Ермошина. Комитет государственного контроля утверждает, что «преступная группа» добывала преступные доходы и незаконная деятельность Бабарико как «руководителя преступной группы» «подтверждается» изъятыми материалами и допросами подозреваемых.





Обнаружили, что Бабарико якобы получил незадекларированные 350 тысяч долларов США. При том суда по делу Бабарико еще не было и, соответственно, он не признан виновным.





По ее словам, выявили и другие несоответствия в декларации.





Госконтроль также утверждает, что Бабарико незаконно использовал иностранную финансовую помощь в ходе кампании — ресурсы «Белгазпромбанка», который на 99% принадлежит российским компаниям.





Некоторые члены инициативной группы работали в этом банке и занимались делами избирательной кампании в рабочее время и с использованием рабочих средств, утверждает Ермошина со ссылкой на Госконтроль, а это нарушение избирательного кодекса.





Ермошина предложила отказать Бабарико в регистрации в связи с несоответствием декларации фактическим доходам и якобы участием иностранной организации в его кампании.





Представитель инициативной группы, юрист Максим Знак рассказал, что о письме КГК не знал даже сегодня, а еще вчера инициативная группа видела, что все сведения из декларации были признаны соответствующими.





Он отметил, что сведения из письма — предмет обвинения, которое не только не было рассмотрено в суде, но даже не представлено защите для ознакомления. В письмах не указаны конкретные факты незаконной деятельности, отметил он, а показания против Бабарико противоречивы, в том числе в суммах незаконно полученных денег. На основании несоответствия деклараций нет причины отказывать в регистрации, заявил он.





Что касается участия сотрудников "Белгазпромбанка" в избирательной кампании, Знак отметил: большинство членов всех инициативных групп где-то работают, и использование, например, служебного телефона в целях компании — дисциплинарное нарушение, но не «финансирование кампании иностранной организации».





Прямого или косвенного внешнего финансирования кампании не доказано, уверен он.









Справка БП. Конституция РБ. Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.



