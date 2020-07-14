«Белая Русь» активизирует работу общественных приемных

Источник материала: ОНТ

Общественные приемные «Белой Руси» завтра откроют свои двери для граждан. Всего – 150 по стране. Решить проблемы – это главная задача таких площадок.

Режим работы в будни – с 10 утра до 7 вечера, с двумя перерывами. В субботу – с 10 до 13. В Минске, в центральной приемной «Белой Руси» завтра с 10 утра на обращения ответит председатель Совета Республики Наталья Кочанова, а с 14.00 на связи заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.

В работе приемной примут участие представители Минской городской коллегии адвокатов, депутаты. Обращения от людей будут принимать лично, их можно направить в письменном виде, по электронной почте и по телефону.





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