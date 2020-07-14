Назван самый важный витамин для зрения

Источник материала: ОНТ

Витамин, который важен для глаз не менее, чем кислород, назвала эндокринолог Татьяна Бочарова, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, витамин А критичен для состояния глаз, также он помогает организму быть более устойчивым к инфекциям.

Витамин А накапливается в печени, поэтому ежедневно его есть не стоит. Отмечается, что суточная норма потребления для взрослого –1,5-2 грамма.

При этом медик отметила, что витамин может плохо усваиваться организмом (такое бывает у курящих людей или тех, кто принимает антибиотики, препараты для снижения холестерина, у тех, у кого есть проблемы с желудком или дефицит витамина Е).

Эксперт перечислила признаки дефицита витамина А.

Медик рассказала, что о нехватке этого вещества могут свидетельствовать частые простуды, конъюнктивиты, бронхиты, герпес, бородавки. Также этот витамин отвечает за устойчивость слизистых к вирусам (особенно дыхательных путей и кишечника).

Врач добавила, что витамин А – один из важнейших для зрения, поскольку помогает работе зрительного нерва, оказывает благотворный эффект на укрепление глазных мышц. Если этого вещества будет не хватать в организме, то человек начнет ощущать сухость глаз. Особенно такое ощущение знакомо людям, много работающим за компьютером.

Кроме того, нехватка этого витамина ведет к «куриной слепоте» (когда в темноте зрение падает настолько, что человек не видит даже минимального света).

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