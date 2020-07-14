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В белорусской армии появилась новая командно-штабная машина
Источник материала: Tut.by
ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» передало в белорусские войска первый экземпляр новой командно-штабной машины Р-185. Модель уже прошла госиспытания и принята на вооружение,
Р-185 создана на базе колесного бронированного плавающего шасси БТР-60МБ2. Машина может развивать скорость в 80 км/ч по шоссе и плавать со скоростью 9 км/ч. Для связи с внешним миром КШМ использует радиостанции Р-181−50ВУ-2 и Р-181−50ТУ с дальностью связи до 25 (на стоянке — до 50) километров и одну Р-181−100ВК с дальностью до 75 (на стоянке на мачту — до 350) километров. Также машина оборудована радиостанцией «Клен».
Командно-штабная машина может служить как рабочим местом командиров, так и подвижным командным пунктом.
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Она может обеспечивать связь с войсками на расстоянии в сотни километров.
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