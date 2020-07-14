ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В белорусской армии появилась новая командно-штабная машина

14.07.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» передало в белорусские войска первый экземпляр новой командно-штабной машины Р-185. Модель уже прошла госиспытания и принята на вооружение, пишет Госкомвоенпром.

Р-185 создана на базе колесного бронированного плавающего шасси БТР-60МБ2. Машина может развивать скорость в 80 км/ч по шоссе и плавать со скоростью 9 км/ч. Для связи с внешним миром КШМ использует радиостанции Р-181−50ВУ-2 и Р-181−50ТУ с дальностью связи до 25 (на стоянке — до 50) километров и одну Р-181−100ВК с дальностью до 75 (на стоянке на мачту — до 350) километров. Также машина оборудована радиостанцией «Клен».

Командно-штабная машина может служить как рабочим местом командиров, так и подвижным командным пунктом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она может обеспечивать связь с войсками на расстоянии в сотни километров.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области чествовали механизаторов, намолотивших первую тысячу тонн зерна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика