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18 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
14.07.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
18 июля 2020 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Козлович Светлана Ивановна.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.
18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста
Ульяницкая Алла Петровна.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.
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18 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай...
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