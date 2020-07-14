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18 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

14.07.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

18 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

18 июля 2020 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Козлович Светлана Ивановна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста 

Ульяницкая Алла Петровна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.

 
Теги: Брест
 
 
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  18 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай...
 
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