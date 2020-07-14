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Хоккеисты «Динамо-Минск» начали подготовку к новому сезону

14.07.2020 17:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Динамо-Минск» начали подготовку к новому сезону

Хоккеисты столичного «Динамо» начали подготовку к новому сезону. Тренировки будут проходить на «Минск-арене».

К команде уже присоединились легионеры нападающий Франсис Паре и голкипер Дэнни Тэйлор. Сегодня прилетит в Минск и новичок «Динамо» чешский вратарь Доминик Фурх. В ближайшее время клуб объявит о подписании контрактов с целым рядом игроков, переговоры с которыми находятся в финальной стадии.

Также стало известно, что в Нур-Султане отменён товарищеский турнир, в котором должно было участвовать «Динамо». Сейчас в белорусском клубе рассматривают варианты проведения других предсезонных матчей.

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Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты столичного «Динамо» начали подготовку к новому сезону. Тренировки будут проходить на «Минск-арене». К команде уже присоединились легионеры нападающий...
 
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