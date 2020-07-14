|
Хоккеисты «Динамо-Минск» начали подготовку к новому сезону
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты столичного «Динамо» начали подготовку к новому сезону. Тренировки будут проходить на «Минск-арене».
К команде уже присоединились легионеры нападающий Франсис Паре и голкипер Дэнни Тэйлор. Сегодня прилетит в Минск и новичок «Динамо» чешский вратарь Доминик Фурх. В ближайшее время клуб объявит о подписании контрактов с целым рядом игроков, переговоры с которыми находятся в финальной стадии.
Также стало известно, что в Нур-Султане отменён товарищеский турнир, в котором должно было участвовать «Динамо». Сейчас в белорусском клубе рассматривают варианты проведения других предсезонных матчей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты столичного «Динамо» начали подготовку к новому сезону. Тренировки будут проходить на «Минск-арене». К команде уже присоединились легионеры нападающий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)