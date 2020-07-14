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Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября
Источник материала: ОНТ
Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября. Об этом стало известно сегодня во время онлайн-конференции руководства турнира.
В предстоящем розыгрыше лиги примут участие те же 13 клубов, что и в минувшем чемпионате. Борьбу будут вести и минские «Цмокі». По итогам регулярного сезона восемь лучших команд продолжат выступление в стадии плей-офф.
Тем временем белорусский клуб продолжает формирование состава. Накануне команду пополнил латвийский защитник Томс Лейманис, а вот центровой Максим Лютыч покинул «Цмокi».
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Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября. Об этом стало известно сегодня во время онлайн-конференции руководства турнира. В предстоящем...
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