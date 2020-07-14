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В Минске таксист уснул за рулём и въехал в припаркованный автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30-летний таксист уснул за рулём и врезался в припаркованный автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От удара машина покатилась и повредила еще одну легковушку. Авто вероятного виновника аварии перевернулось.
ДТП произошло на улице Слободской. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. 30-летний таксист уснул за рулём и врезался в припаркованный автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От удара машина...
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