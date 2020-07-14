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В Минске таксист уснул за рулём и въехал в припаркованный автомобиль

14.07.2020 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30-летний таксист уснул за рулём и врезался в припаркованный автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

От удара машина покатилась и повредила еще одну легковушку. Авто вероятного виновника аварии перевернулось.  

В Минске таксист уснул за рулём и въехал в припаркованный автомобиль

ДТП произошло на улице Слободской. Никто не пострадал.  

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Новости Беларуси. 30-летний таксист уснул за рулём и врезался в припаркованный автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   От удара машина...
 
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