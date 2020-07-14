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Депутаты проведут прямые линии и приемы граждан

14.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Депутаты проведут прямые линии и приемы граждан

17 июля с 9.00 до 10.00 в Вороновском районном исполнительном комитете (кабинет председателя) прямую линию по телефону 2-13-24 проведет председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Георгиевич Жук.

 В 10.30 состоится встреча с трудовым коллективом электрических сетей филиала «Лидские электрические сети» Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго».

 

18 июля с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского районного Совета депутатов Елена Яновна ГАНЕВИЧ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

 
 
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17 июля с 9.00 до 10.00 в Вороновском районном исполнительном комитете (кабинет председателя) прямую линию по телефону 2-13-24 проведет председатель Гродненского...
 
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