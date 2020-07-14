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Депутаты проведут прямые линии и приемы граждан
14.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
17 июля с 9.00 до 10.00 в Вороновском районном исполнительном комитете (кабинет председателя) прямую линию по телефону 2-13-24 проведет председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Георгиевич Жук.
В 10.30 состоится встреча с трудовым коллективом электрических сетей филиала «Лидские электрические сети» Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго».
18 июля с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского районного Совета депутатов Елена Яновна ГАНЕВИЧ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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17 июля с 9.00 до 10.00 в Вороновском районном исполнительном комитете (кабинет председателя) прямую линию по телефону 2-13-24 проведет председатель Гродненского...
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