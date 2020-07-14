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Погоня под Логойском: водитель выпрыгнул из автомобиля, а тот укатился в лес

14.07.2020 18:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Логойском районе инспекторы с погоней задерживали водителя Ford. Об этом сообщили в областной ГАИ.

В милицию поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчина едет на Ford по трассе Семково — Приселки. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль на 26-м километре автодороги Р40 Боровляны — Логойск и подали водителю сигнал об остановке, но тот начал скрываться. Через 10 километров Ford остановился на обочине, а водитель попытался убежать, но был задержан.

— Водитель 1971 года рождения по внешним признакам был пьян. От медосвидетельствования он отказался. Нарушителя доставили в РОВД, где на него были составили протоколы об административных правонарушениях, — проинформировали в ГАИ.

 
 
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Водитель 1971 года рождения по внешним признакам был пьян. От медосвидетельствования он отказался.
 
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