Погоня под Логойском: водитель выпрыгнул из автомобиля, а тот укатился в лес

Источник материала: Tut.by

В Логойском районе инспекторы с погоней задерживали водителя Ford. Об этом сообщили в областной ГАИ.

В милицию поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчина едет на Ford по трассе Семково — Приселки. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль на 26-м километре автодороги Р40 Боровляны — Логойск и подали водителю сигнал об остановке, но тот начал скрываться. Через 10 километров Ford остановился на обочине, а водитель попытался убежать, но был задержан.

— Водитель 1971 года рождения по внешним признакам был пьян. От медосвидетельствования он отказался. Нарушителя доставили в РОВД, где на него были составили протоколы об административных правонарушениях, — проинформировали в ГАИ.