ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия

14.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.

Ставка – на высокотехнологичное оборудование.

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия

Светлана Гончаревич, заведующая МТФ сельхозпредприятия «Весейский покров»:
На нашей ферме содержатся телята от самого рождения и выращиваем до самых высокоудойных коров, которые в день дают нам 40-45 литров молока. За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову.

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия

Так, система контроля сама будет отслеживать качество и количество молока. Обо всем этом десятилетия назад только мечтали. Сейчас это норма. Благодаря современным технологиям значительно облегчился и труд у операторов машинного доения.

Люди в материале: Светлана Гончаревич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Микроавтобус сбил пешехода на улице Тимирязева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика