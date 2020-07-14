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«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.
Светлана Гончаревич, заведующая МТФ сельхозпредприятия «Весейский покров»:
Так, система контроля сама будет отслеживать качество и количество молока. Обо всем этом десятилетия назад только мечтали. Сейчас это норма. Благодаря современным технологиям значительно облегчился и труд у операторов машинного доения.
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«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия
Новости Беларуси. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными...
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