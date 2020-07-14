Каждый второй сотрудник в сфере IT в Минске моложе 31 года









Наиболее массово задействованы молодые люди в сфере предоставления услуг по временному проживанию и питанию (45,7 % от общего числа работников). Также популярны у молодежи сфера информации и связи (44,3 %), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (32,1 %) и сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха (28,5 %).





В промышленности минчане в возрасте до 30 лет составляют пятую часть от общего числа работников, а в сфере IT каждый второй сотрудник представляет возрастную категорию до 31 года.







