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Каждый второй сотрудник в сфере IT в Минске моложе 31 года
Источник материала: Партизан
Удельный вес молодежи до 30 лет от общей численности работников в Минске на начало 2020 г. составил 24,9 %. Такие
Наиболее массово задействованы молодые люди в сфере предоставления услуг по временному проживанию и питанию (45,7 % от общего числа работников). Также популярны у молодежи сфера информации и связи (44,3 %), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (32,1 %) и сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха (28,5 %).
В промышленности минчане в возрасте до 30 лет составляют пятую часть от общего числа работников, а в сфере IT каждый второй сотрудник представляет возрастную категорию до 31 года.
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Удельный вес молодежи до 30 лет от общей численности работников в Минске на начало 2020 г. составил 24,9 %. Такие данные приводит Главное статистическое управление...
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