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У подножия Кургана Славы установили легендарную «Катюшу»

14.07.2020 18:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У подножия Кургана Славы установили легендарную «Катюшу»

В музее военной техники под открытым небом у Кургана Славы сегодня установили легендарную «Катюшу». Участие в торжественном митинге приняли ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители органов власти, молодежь, руководство Федерации профсоюзов Беларуси, пишет БЕЛТА.  

Почетными гостями мероприятия стали министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, председатель совета Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский.


Как подчеркнул губернатор, в Минской области в юбилейный год продолжается благоустройство символов Победы. 


ФОТО: Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь 



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В музее военной техники под открытым небом у Кургана Славы сегодня установили легендарную «Катюшу». Участие в торжественном митинге приняли ветераны Великой...
 
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