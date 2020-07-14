Встреча с сенатором

Источник материала: Горецкий вестник







Сегодня член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевской области Валерий Полищук, начальник учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», провел встречу с трудовыми коллективами регионального узла почтовой связи, РУЭС Могилевского филиала РУП «Белтелеком», инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Горецкому району, ГУК «Горецкая районная библиотечная сеть».









На встрече присутствовали заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, помощник сенатора Андрей Коноплев, депутат районного Совета депутатов Елена Чаплыгина.

В ходе встречи горожане обратились к сенатору с просьбами помочь в решении проблемных вопросов.

















Галина КОЖЕВНИКОВА

Фото Михаила ЛЕВЦОВА