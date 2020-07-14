Банкам жестко указали на нарушения при кредитовании. Готовятся даже изменения в Банковский кодекс









У кредитных учреждений есть время до 1 августа — привести все в норму. Однако это еще не все — Нацбанк готовит поправки в Банковский кодекс.





Из письма, которое попало в СМИ, стало известно, что в ходе проверок, проведенных Национальным банком, выяснилось, что в Беларуси отмечается нарушение законодательства при кредитовании.





Кроме того, гнев регулятора вызвали повышенные проценты и штрафные санкции в случае несоблюдения условий кредитования клиентом.





По мнению регулятора, банк не может в одностороннем порядке повысить размер процентов за пользование кредитом, потому что это ограничит права кредитополучателя, а условия такого договора — ничтожны.





Вместе с тем, при проверках были выявлены договоры, в которых закреплено право банков повышать процентную ставку в ситуациях, когда:

клиент не обеспечивает минимальные ежеквартальные поступления денежных средств

кредитополучатель обладает «признаками финансовой неустойчивости»

клиент не смог предоставить достаточное обеспечение в указанные сроки

кредитополучатель не заключил договор о страховании жизни

Однако Нацбанк считает, что такие требования не соответствуют ни Банковскому кодексу, ни требованиям самого Национального банка.





Еще одна категория банков игнорировала рекомендации Национального банка:

снизить повышенные размеры по кредитам для клиентов, которые не погасили кредит в срок

сделать «соразмерными» величины неустоек, штрафов и пеней в случае неисполнения клиентом обязательств по кредитам

— в некоторых банках за несвоевременный возврат заемных средств кредитополучатели должны платить по ставке, увеличенной в 2-3 раза.





Национальный банк считает, что двух- и трехкратный размер повышенных процентов нужно расценивать как дополнительные штрафные санкции по кредитному договору. В связи с тем, что кроме повышенных процентов клиенты должны уплатить:

либо еще и пеню, размер которой колеблется от 0,01 до 3% за 1 день просрочки

либо штраф

— такие условия не соответствуют еще одним рекомендациям Нацбанка — не применять одновременно два и более двух типов штрафных санкций.





Регулятор считает, что повышенная «финансовая нагрузка не только не стимулирует к своевременному исполнению обязательств, но и приводит к невозможности исполнения кредитополучателями обязательств по кредитному договору».









Банки должны привести кредитные договоры в соответствие с озвученными требованиями регулятора до 1 августа 2020 года.

Однако и это еще не всё. Как стало известно, предлагается заменить часть десятую Статьи 145 Банковского кодекса, которая звучала так:





— Кредитополучатель, не возвративший (не погасивший) кредит в срок, обязан в период со следующего дня после истечения срока возврата (погашения) кредита до его полного возврата (погашения) уплачивать проценты за пользование кредитом в повышенном размере, определенном в кредитном договоре, если иной размер не предусмотрен законодательством Республики Беларусь.





— частью следующего содержания:





— В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения иных обязательств, вытекающих из кредитного договора, размер неустойки (штрафа, пени), а также иных платежей, связанных с возмещением расходов банка, в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20% от суммы предоставленного кредита, по долгосрочным кредитам – 10% от суммы предоставленного кредита. При достижении суммы неустойки (штрафов, пени) суммы просроченной задолженности начисление неустоек (штрафов, пени) прекращается.







