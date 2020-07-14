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Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям

14.07.2020 18:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанам предложили собирать крышки в помощь больным детям. Пластик можно сдавать в специальные контейнеры в торговых центрах и учебных заведениях, а в начале осени за ними в разные регионы отправят грузовик. Эту необычную инициативу в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» организует учреждение «СоциоЭкоЦентр», а воплотить помогает унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь». Все вырученные средства пойдут на реабилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС).

Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям

Собирать можно крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, бытовой химии и парфюмерии. Потом их сдадут на переработку, а полученные средства безвозмездно передадут на нужды детей с заболеваниями ЦНС. Специальные желтые контейнеры с придуманными героями — «крышариками» — можно найти почти во всех регионах страны. Как правило, они установлены в торговых центрах, магазинах, школах и университетах. В Бресте их можно найти в Брестской областной библиотеке имени М.Горького, Брестской областной научно-технической библиотеке и во многих других местах.

В этом году расширить масштабы «крышечного» сбора поможет специальный грузовик, который отправится в 45 городов и иные населенные пункты Беларуси. И профинансирует эту идею унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь».

«Новый формат позволит привлечь к проекту больше внимания. Ведь раздельный сбор — это не только забота об окружающей среде, но и возможность оказать существенную помощь, — отмечают в унитарном предприятии «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь». — Предварительно грузовик отправится в рейс в сентябре, точные сроки станут известны позже. Но уже сейчас кураторы проекта из разных городов уверены, что крышек будет многотак как местные жители очень активно их собирают. Это вдохновляет, и мы надеемся, что к концу лета населенных пунктов в маршруте станет еще больше».

Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям

Все вырученные средства пойдут на реабилитацию Майи и Тимофея Гурских — двух детишек из Жодино с тяжелыми заболеваниями ЦНС. Майе 15 лет, это очень жизнерадостная девочка, которая любит музыку и красивые места. Тимофею — 10, это веселый и общительный мальчик. У обоих ребят серьезные диагнозы, а воспитывает их одна мама. Сейчас они нуждаются в четырех курсах реабилитации: занятия лечебной физкультурой и массаж заменяют им подвижный образ жизни и не дают мышцам атрофироваться. Реабилитация запланирована на октябрь-ноябрь, но из-за высокой стоимости пройти ее за счет собственных средств семье не под силу. Поэтому на доброе дело пойдут все деньги, которые удастся выручить от собранных крышек.

Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» уже помог нескольким подопечным из Минска, Витебска, Сморгони и Речицы. Теперь в помощи нуждается семья Гурских. Еще один важный мотив – забота об экологии: пластик не зарывают в землю, а перерабатывают.

Принять участие в благотворительной инициативе может каждый. Достаточно не выбрасывать крышки в мусорный ящик, а собрать и принести к ближайшему желтому контейнеру с «крышариками». Если крышек собрано много или есть желание передать их лично, то можно подать заявку и обсудить механику с региональным координатором. Заявки на участие принимаются в официальных группах проекта соцсетях «Вконтакте», «Instagram», «Одноклассники». Крышки можно собирать в пользу проекта в любом городе страны, даже если он не окажется на маршруте грузовика.

Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям

Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям

Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям
Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям

Брестчан попросили собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок в помощь детям

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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