|
Прием проведет ректор УО «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»
14.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
15 июля с 12.00 до 14.00 в общественной приемной РОО «Белая Русь» (г. Горки, ул. Мичурина, 5 аудитория 490) прием граждан будет вести ректор учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» Денис Владимирович Дук.
Телефон для справок: 7-91-98.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июля с 12.00 до 14.00 в общественной приемной РОО «Белая Русь» (г. Горки, ул. Мичурина, 5 аудитория 490) прием граждан будет вести ректор учреждения образования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)