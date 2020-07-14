ВЫБОРЫ-2020. Более 87% населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах – соцопрос

Источник материала: ОНТ

Более 87% населения Беларуси планирует принять участие в предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования об электоральных настроениях и предпочтениях граждан, проведенного Аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал».

Согласно полученным в ходе опроса данным, 87,3% населения республики планирует принять участие в предстоящих президентских выборах.

Что касается электоральных предпочтений граждан в отношении претендентов в кандидаты, результаты распределились следующим образом. Действующего Главу государства готовы поддержать 69,4% граждан Беларуси. Рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6% (см. таблицу ниже – прим.ред.).





Не хотят либо затрудняются указать свои электоральные предпочтения суммарно 12,5% респондентов. Против всех кандидатов намерены голосовать 3,5% опрошенных.

Между тем по мере приближения даты выборов прогнозируется дальнейший рост электорального рейтинга А.Лукашенко (более 70%), в том числе за счет «не определившихся» (в общей сложности 12,5% респондентов).

При этом уровень доверия действующему Президенту, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики Главы государства, эффективности принимаемых им решений, согласно опросу, составляет 78,1%.

Исследование проводилось 10-13 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1807 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ О ВЫБОРАХ - ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Так, по республике в целом телевидение является основным источником информации о предстоящих выборах у 66,4% респондентов, у сельских жителей и у старшего поколения этот канал получения информации остается востребованным у 68,4% и 82,4% соответственно.

Интернет в качестве основного источника информации о предстоящих выборах указали 49,3% респондентов по республике в целом, на третьем месте ‑ непосредственное социальное окружение (друзья, знакомые, родственники) ‑ 24,5% по республике в целом.





Между тем молодежь (лица от 18 до 29 лет) в основном получают информацию из Интернет-СМИ (72,2%), на втором месте – телевидение (32,2%), социальные сети занимают третье место – 25,5%.

Исследование проводилось 10-13 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1807 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.

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