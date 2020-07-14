Нацбанк рекомендует банкам снизить завышенные ставки по кредитам

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нацбанк указал банкам на необходимость соблюдения законодательства при повышении ставок по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для соответствующего письма стали нарушения, выявленные во время проверок.

В некоторых кредитных договорах банки закрепляют за собой право в одностороннем порядке увеличивать размер процентов. Регулятор обращает внимание, что наличие в документах подобных условий является незаконным.





Ещё одной проблемой стало завышение процентов для тех, кто не погасил задолженность в срок. В некоторых случаях ставка увеличивается в 2-3 раза. В Национальном банке считают, что это можно расценивать как дополнительные штрафные санкции. Такая финансовая нагрузка не только не стимулирует к своевременным расчётам, но и приводит к невозможности исполнения кредитополучателем своих обязательств.