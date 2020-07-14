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Нацбанк рекомендует банкам снизить завышенные ставки по кредитам

14.07.2020 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нацбанк указал банкам на необходимость соблюдения законодательства при повышении ставок по кредитам,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для соответствующего письма стали нарушения, выявленные во время проверок.

В некоторых кредитных договорах банки закрепляют за собой право в одностороннем порядке увеличивать размер процентов. Регулятор обращает внимание, что наличие в документах подобных условий является незаконным.

Нацбанк рекомендует банкам снизить завышенные ставки по кредитам

Ещё одной проблемой стало завышение процентов для тех, кто не погасил задолженность в срок. В некоторых случаях ставка увеличивается в 2-3 раза. В Национальном банке считают, что это можно расценивать как дополнительные штрафные санкции. Такая финансовая нагрузка не только не стимулирует к своевременным расчётам, но и приводит к невозможности исполнения кредитополучателем своих обязательств.

О других новостях экономики за 14 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Нацбанк указал банкам на необходимость соблюдения законодательства при повышении ставок по кредитам,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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