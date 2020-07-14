Общежитию в Минске хотят пристроить два этажа. Горожан приглашают на общественное обсуждение

Источник материала: Tut.by

В Минске планируется реконструкция общежития завода гражданской авиации на Короткевича, 6, с надстройкой двух этажей. Жителей района приглашают на общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции по этому зданию. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» .



Так выглядело общежитие на улице Короткевича, 6, в 2017 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Общественное обсуждение состоится с 3 по 27 августа. Презентация проекта пройдет 12 августа в 12.00 в помещении столовой средней школы № 90, на улице Чкалова, 15, к. 3.

Что собираются сделать

План предусматривает реконструкцию здания общежития с надстройкой двух этажей, а также благоустройство прилегающей территории.

Этажность здания хотят увеличить, чтобы предоставить работникам ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» больше жилой площади. Кроме надстройки планируется перепланировка помещений: на каждом этаже будут душевые и раздельные санузлы, появятся комнаты улучшенной планировки.

В план входит также капремонт инженерных сетей.

Где и когда ознакомиться с проектом

Архитектурно-планировочная концепция объекта будет доступна для ознакомления:

в виде экспозиции — с 3 по 17 августа 2020 года по адресу: ул. Короткевича, 6 (холл первого этажа), с 8.00 до 17.00;

в виде презентации — 12 августа в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 15, к. 3 (помещение столовой средней школы № 90);

в электронном виде — на сайте администрации Октябрьского района в разделе «Общественные обсуждения»;

в печатной форме — в здании администрации Октябрьского района Минска (ул. Чкалова, 6), каб. 109, тел. +375 17 358−39−31, а также в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» (территория Национального аэропорта Минск, 134), каб. 434, тел. +375 17 543−52−40 и в ЗАО «СУ-117» (Минск, ул. Новаторская, 35), комната 2а, тел. +375 17 395−76−81.

Куда отправлять замечания и предложения

Замечания и предложения в рамках общественного обсуждения граждане и организации могут отправить с 3 по 27 августа 2020 года в письменной либо электронной форме:

в администрацию Октябрьского района Минска по адресу: 220 039, Минск, ул. Чкалова, 6, электронная почта: okt.electron@minsk.gov.by;

в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» по адресу: 220 054, Минск, территория Национального аэропорта Минск, 134, электронная почта: oks@avia407.by (контактное лицо — заместитель генерального директора по строительству Шандроха Максим Васильевич, тел. +375 29 700−73−41);

в ЗАО «СУ-117» по адресу: 220 053, Минск, ул. Новаторская, 35, комн. 2а, электронная почта: cu117@nsys.by (контактное лицо — главный инженер проекта Ежиков Олег Игоревич, тел. +375 17 395−76−81).