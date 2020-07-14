16 июля — Единый день информирования

Источник материала: Вороновская газета





по темам: «Белорусские бренды на мировой арене», «Социально-экономическое развитие Гродненской области и Вороновского района за 2015-2020 годы», «Безопасность на воде в летний период», «О вреде табакокурения».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (14.30, зал заседаний).

Районные информационно-пропагандистские группы встретятся с трудовыми коллективами и населением по месту жительства:

— Вороновского участка почтовой связи, Вороновского участка электросвязи (8.30, зал заседаний Вороновского участка почтовой связи);

— отдела внутренних дел Вороновского райисполкома (8.45, зал заседаний);

— ГУ «Вороновская районная ветеринарная станция» (9.00, кабинет руководителя);

— представительства Белгосстраха по Вороновскому району, ЦБУ №403 г.п. Вороново ОАО «Беларусбанк», ЦБУ №413 в г.п. Вороново региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк» (16.00, зал заседаний представительства Белгосстраха по Вороновскому району);

— населением по месту жительства Конвелишского сельсовета (16.00, зал филиала «Конвелишский центр культуры и досуга»).