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16 июля — Единый день информирования

14.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

16 июля — Единый день информирования

по темам: «Белорусские бренды на мировой арене», «Социально-экономическое развитие Гродненской области и Вороновского района за 2015-2020 годы», «Безопасность на воде в летний период», «О вреде табакокурения».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (14.30, зал заседаний).

Районные информационно-пропагандистские группы встретятся с трудовыми коллективами и населением по месту жительства:

— Вороновского участка почтовой связи, Вороновского участка электросвязи (8.30, зал заседаний Вороновского участка почтовой связи);

— отдела внутренних дел Вороновского райисполкома (8.45, зал заседаний);

— ГУ «Вороновская районная ветеринарная станция» (9.00, кабинет руководителя);

— представительства Белгосстраха по Вороновскому району, ЦБУ №403 г.п. Вороново ОАО «Беларусбанк», ЦБУ №413 в г.п. Вороново региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк» (16.00, зал заседаний представительства Белгосстраха по Вороновскому району);

— населением по месту жительства Конвелишского сельсовета (16.00, зал филиала «Конвелишский центр культуры и досуга»).

 
 
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по темам: «Белорусские бренды на мировой арене», «Социально-экономическое развитие Гродненской области и Вороновского района за 2015-2020 годы», «Безопасность на воде...
 
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