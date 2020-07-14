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Новости экономики за 14.07.2020

14.07.2020 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие условия, прописанные в кредитных договорах, вызвали недовольство Нацбанка и почему начало чартерных полетов в Тунис снова откладывается?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Новости экономики за 14.07.2020

Рапсовое масло стало настоящим локомотивом экспортных биржевых торгов в первом полугодии. На его долю пришлось более 60 % общей суммы сделок. В сравнении с 2019 годом рост почти в три с половиной раза. Вся реализуемая продукция поставлена в страны Европы, где широко применяется от пищевой промышленности до производства биодизельного топлива.

Нацбанк рекомендует банкам снизить завышенные ставки по кредитам

При этом специалисты ожидают, что в перспективе спрос на продукты переработки рапса продолжит расти. На это указывает, в том числе, и увеличение конкуренции среди иностранных покупателей.  

ЕГИПЕТ ПЕРЕВЕДЁТ СВОЙ АВТОПАРК НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО  

Власти Египта для улучшения экологии идут на радикальные меры. Принято решение не регистрировать новые автомобили, работающие только на бензине. Весь личный автопарк египтян, включая старые машины, а также такси и общественный транспорт должны быть переоборудованы для работы на газомоторном топливе.   

Новости экономики за 14.07.2020

Чартеры в Тунис отложили на неделю

На газ будут переведены около миллиона автомобилей. Для этого понадобится сумма, эквивалентная примерно полутора миллиардам рублей. Борьба за экологию в Египте идёт уже не первый год, и важной составляющей стал перевод транспорта на голубое топливо. Сейчас в стране почти 200 газовых заправок и в ближайшее время их количество предполагается удвоить. Параллельно развивается и производство электромобилей.   

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Какие условия, прописанные в кредитных договорах, вызвали недовольство Нацбанка и почему начало чартерных полетов в Тунис снова откладывается? ...
 
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