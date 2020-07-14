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«Спойлеры не снимутся никогда» — Мартинович рассказал, почему сняли Бабарико и оставили других
Источник материала: Партизан
Доктор искусствоведения, преподаватель Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович прокомментировал решение ЦИК о нерегистрации Виктора Бибарико в качестве кандидата в президенты Беларуси.
Как пишет budzma.by, по мнению Виктора Мартиновича, то что произошло, «настолько предсказуемо, что удивляет здесь не наглость, удивляет то, что кто-то думал, якобы может быть иначе».
Как считает преподаватель ЕГУ, есть три причины, по которым был снят Виктор Бабарико:
1. «Уменьшить давление на совесть тех членов комиссий, которым следовало бы рисовать ему 1,5 процента. Они тоже люди и им сейчас сложно: соседей по подъезду никто не отменял».
2. «Исключить сплоченное выступление сторонников Тихоновской и Бабарико вечером 9 августа после того, как те 1,5 процента будут объявлены (именно для этого сама Тихоновская оставлена в бюллетенях)».
3. «Вернуть комфортную для силового блока ситуацию «кто еще, если не он»».
«Я очень надеюсь, что здесь есть какой-то» план Б», потому что если нет — могу констатировать, что в штабах работали плохие технологи, расчеты которых были очень нереалистичными», — считает он.
Виктор Мартинович также полагает, что «спойлеры не снимутся никогда, для этого их в бюллетени и взяли», а «активное большинство сторонников будет выключено из игры».
Полностью мнение доктора искусствоведения, преподавателя Европейского гуманитарного университета Виктора Мартиновича читайте
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Доктор искусствоведения, преподаватель Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович прокомментировал решение ЦИК о нерегистрации Виктора...
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