«Спойлеры не снимутся никогда» — Мартинович рассказал, почему сняли Бабарико и оставили других

Как пишет budzma.by, по мнению Виктора Мартиновича, то что произошло, «настолько предсказуемо, что удивляет здесь не наглость, удивляет то, что кто-то думал, якобы может быть иначе».

Как считает преподаватель ЕГУ, есть три причины, по которым был снят Виктор Бабарико:





1. «Уменьшить давление на совесть тех членов комиссий, которым следовало бы рисовать ему 1,5 процента. Они тоже люди и им сейчас сложно: соседей по подъезду никто не отменял».





2. «Исключить сплоченное выступление сторонников Тихоновской и Бабарико вечером 9 августа после того, как те 1,5 процента будут объявлены (именно для этого сама Тихоновская оставлена в бюллетенях)».





3. «Вернуть комфортную для силового блока ситуацию «кто еще, если не он»».

«Я очень надеюсь, что здесь есть какой-то» план Б», потому что если нет — могу констатировать, что в штабах работали плохие технологи, расчеты которых были очень нереалистичными», — считает он.









Виктор Мартинович также полагает, что «спойлеры не снимутся никогда, для этого их в бюллетени и взяли», а «активное большинство сторонников будет выключено из игры».



