ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Спойлеры не снимутся никогда» — Мартинович рассказал, почему сняли Бабарико и оставили других

14.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Доктор искусствоведения, преподаватель Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович прокомментировал решение ЦИК о нерегистрации Виктора Бибарико в качестве кандидата в президенты Беларуси.



Как пишет budzma.by, по мнению Виктора Мартиновича, то что произошло, «настолько предсказуемо, что удивляет здесь не наглость, удивляет то, что кто-то думал, якобы может быть иначе».

Как считает преподаватель ЕГУ, есть три причины, по которым был снят Виктор Бабарико:

1. «Уменьшить давление на совесть тех членов комиссий, которым следовало бы рисовать ему 1,5 процента. Они тоже люди и им сейчас сложно: соседей по подъезду никто не отменял».

2. «Исключить сплоченное выступление сторонников Тихоновской и Бабарико вечером 9 августа после того, как те 1,5 процента будут объявлены (именно для этого сама Тихоновская оставлена в бюллетенях)».

3. «Вернуть комфортную для силового блока ситуацию «кто еще, если не он»».
«Я очень надеюсь, что здесь есть какой-то» план Б», потому что если нет — могу констатировать, что в штабах работали плохие технологи, расчеты которых были очень нереалистичными», — считает он.


Виктор Мартинович также полагает, что «спойлеры не снимутся никогда, для этого их в бюллетени и взяли», а «активное большинство сторонников будет выключено из игры».

Полностью мнение доктора искусствоведения, преподавателя Европейского гуманитарного университета Виктора Мартиновича читайте тут.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доктор искусствоведения, преподаватель Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович прокомментировал решение ЦИК о нерегистрации Виктора...
 
Новости дня
Новости разные
 
39 многодетных семей в Слуцке получили ключи от новых квартир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика