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9 полезных свойств рыбьего жира: рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников
По словам медика, в первую очередь рыбий жир и рыба полезны для мозга. Александр Мясников напомнил: этот орган на 60% состоит из жира. Наибольшее количество полезных для мозга веществ содержится в устрицах и других моллюсках.
Многочисленные исследования доказали безусловную полезность рыбьего жира. Вот его доказанный послужной список из девяти пунктов. Рыбий жир предотвращает инфаркты и инсульты, аритмии, в том числе и мерцательную. Замедляет число сердечных сокращений, уменьшает число случаев внезапной смерти. Рыбий жир снижает сердечную недостаточность и предотвращает тромбозы, – отметил врач.
Также, по словам медика, рыбий жир используют при лечении депрессии, он уменьшает резистентность к инсулину и оказывает противовоспалительный эффект.
ФОТО: the-challenger.ru
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о девяти полезных свойствах рыбьего жира. По словам медика, в первую очередь рыбий жир и рыба полезны для мозга....
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