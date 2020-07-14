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9 полезных свойств рыбьего жира: рассказывает врач

14.07.2020 19:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

9 полезных свойств рыбьего жира: рассказывает врач

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о девяти полезных свойствах рыбьего жира. 

По словам медика, в первую очередь рыбий жир и рыба полезны для мозга. Александр Мясников напомнил: этот орган на 60% состоит из жира. Наибольшее количество полезных для мозга веществ содержится в устрицах и других моллюсках.

Многочисленные исследования доказали безусловную полезность рыбьего жира. Вот его доказанный послужной список из девяти пунктов. Рыбий жир предотвращает инфаркты и инсульты, аритмии, в том числе и мерцательную. Замедляет число сердечных сокращений, уменьшает число случаев внезапной смерти. Рыбий жир снижает сердечную недостаточность и предотвращает тромбозы, – отметил врач.

Также, по словам медика, рыбий жир используют при лечении депрессии, он уменьшает резистентность к инсулину и оказывает противовоспалительный эффект. 

ФОТО: the-challenger.ru

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о девяти полезных свойствах рыбьего жира.  По словам медика, в первую очередь рыбий жир и рыба полезны для мозга....
 
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