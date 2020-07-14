Люди вышли на улицы после не регистрации Бабарико и Цепкало. Что происходит

Люди протестуют против решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. Люди собираются на проспекте Независимости возле цирка и возле Центрального гастронома. Многие автомобилисты в центре Минска сигналят.





Сотрудники ГАИ перекрыли проспект на площади Независимости и возле цирка.





На Дзержинском проспекте образовалась стихийная цепь солидарности. Подобные акции проходят в Полоцке, Пружанах и Гомеле





"Еврорадио" были задержаны во время стрима: Журналистыбыли задержаны во время стрима:





В Минске начали жестко задерживать людей:







