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Люди вышли на улицы после не регистрации Бабарико и Цепкало. Что происходит
Источник материала: Партизан
Стихийные акции протеста проходят в разных районах Минска и других городах Беларуси.
В Минске хлопают в знач протеста. Фото: Алиса Гончар \ "Белсат"
Люди протестуют против решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. Люди собираются на проспекте Независимости возле цирка и возле Центрального гастронома. Многие автомобилисты в центре Минска сигналят.
Сотрудники ГАИ перекрыли проспект на площади Независимости и возле цирка.
На Дзержинском проспекте образовалась стихийная цепь солидарности. Подобные акции проходят в Полоцке, Пружанах и Гомеле.
Журналисты
В Минске начали жестко задерживать людей:
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Стихийные акции протеста проходят в разных районах Минска и других городах Беларуси.
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